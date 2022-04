Lörrach Tanzen ist sein Leben

„Beim Breakdance kann man sich frei entfalten, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt weder Regeln noch Grenzen,“ beschreibt Shalijani seine liebste Tanzart. Es sei einer der wenigen Tänze, bei der man von Anfang an seine eigene Persönlichkeit miteinbringen könne. Außerdem könne man sich gut von anderen unterscheiden, so vielfältig ist der Breakdance.

Heute gibt er diese Leidenschaft an seine Schüler weiter. Er freut sich, dass seine Tanzschule als Treffpunkt für viele Jugendliche dient. Anderen zeigen, was er kann, und den Schülern positiven Ehrgeiz beizubringen, macht ihn glücklich. Dass das Tanzwerk durch Mund zu Mund- Propaganda einen so tollen Ruf hat, sieht Shalijani als großes Lob und Erfolg an. Für ihn fühlt sich sein Tanzstudio nicht nach Arbeit an, sondern nach Spaß.

Neues Domizil

Am 14. Juni letzten Jahres zog das Tanzwerk um, der neue Standort in der Marie-Curie Straße 3 bietet viele neue Möglichkeiten. Im Vergleich zu seinem alten Tanzstudio im Alten Wasserwerk hat das Neue Umkleiden, und viel größer ist es auch: statt 84 ganze 360 Quadratmeter. An einer Wand sollen die Schüler des Tanzwerks sich verewigen, viele Fotos hängen dort schon. „Das neue Studio ist für mich unbeschreiblich“, sagt Shalijani. Zusammen mit seinem Bruder Ersen hat er viel Kraft und Energie hinein gesteckt. Das Ambiente spiegelt die Persönlichkeit des Tanzwerks wider, die Materialien sind passend gewählt. Das Holz und der Beton beispielsweise stellen die weichen und harten Bewegungen im Tanzen dar. Mehr Schüler finden Platz, und die Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel ist besser.

Auf sein Team ist Shalijani besonders stolz. Die internationale Gruppe, bestehend aus neun Tanzlehrern, die aus Ländern wie der Ukraine, Italien, Griechenland oder Vietnam kommen, schaffe Offenheit. „Tanz darf bunt sein“, meint Shalijani, jeder Tanzlehrer bringe seine Kultur mit in den Unterricht ein. Durch diese Offenheit fühlen sich die Schüler besonders wohl.

Corona-Blues

Doch kurz nach Fertigstellung des neuen Studios kam der erste Lockdown. Shalijani versuchte sich darin, seinen Unterricht online auszuführen. „Es war okay, aber nicht gut, das Tanzen ohne Gegenüber zu steril.“ Nach dem ersten Lockdown glich er lieber mit Workshops in den Sommerferien aus, was an Tanzstunden verpasst wurde. Im zweiten Lockdown wollte Shalijani nicht, dass seine Schüler noch mehr Zeit drinnen vor dem Bildschirm verbringen müssen, als sie durch den Online-Unterricht sowieso schon mussten, und ließ den Unterricht komplett aus. Er wollte lieber das Ende des Lockdowns abwarten. „Online fehlt das Miteinander, das beim Tanzen extrem wichtig ist.“ Der zweite Lockdown traf ihn hart. „Das war für mich echt ein Tiefpunkt.“ Sein ganzes Leben dachte er, niemand könne ihm das Tanzen wegnehmen, schließlich ist Tanzen sein Leben. Doch Corona schaffte das. Er verlor die Lust am Tanzen komplett, es habe sich nicht mehr richtig angefühlt, erinnert sich Shalijani. Erst seit er wieder unterrichten kann, findet er erneut Spaß. Durch Corona konnte bis jetzt noch nicht die geplante Eröffnungsfeier für das neue Studio stattfinden, ist aber für die Zukunft geplant.

Neue Tanzlust

Jetzt sind endlich wieder Jams und Breakdance-Battles geplant. Ein Jam ist ein tänzerischer Austausch, der nicht wie ein Wettbewerb sein, sondern als Möglichkeit dienen soll, Neues zu lernen und seine Grenzen zu überschreiten. Im Gegensatz dazu soll ein Breakdance-Battle zeigen, was man kann und sich mit anderen in Gruppen oder auch alleine zu messen. Shalijani ist froh, dass in das Tanzwerk endlich wieder Leben einkehrt.