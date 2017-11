Lörrach Tanzmusik und Elektrobeats

Lörrach. Im Alten Wasserwerk findet am Freitag, 10. November, ab 21.30 Uhr ein Konzert der Band­ „Superdirt²“ statt. Dreckige Elektrobeats vermischen sich bei „Superdirt²“ mit virtuos gespielten Celloklängen zu einem Ergebnis von bisher noch nie erreichter Tanzbarkeit, schreiben die Veranstalter Ras Tilo am elektronischen Klangerzeuger und Käpt’n Dirt am Cello bieten ein Tanz- und Musikerlebnis irgendwo zwischen Drum’n’Bass, Dub, Jungle, Dubstep und darüber hinaus.

Als Vorgruppe tritt das Duo „Doppel B“ aus Freiburg auf. Sie machen Indietronic und Elektropunk mit tief gehenden Texten. Einlass ist ab 21 Uhr.

Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.