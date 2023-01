Lörrach. Ein wohl stark alkoholisierter 35-Jähriger hat laut Polizei am Sonntag kurz vor 6 Uhr vor dem Grenzübergang in der Basler Straße einen Taxifahrer geschlagen, weil ihm dieser die Beförderung verweigert habe. Der Taxifahrer wollte keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Er schlief seinen Rausch bei der Polizei aus.