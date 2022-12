Lörrach TC Haagen investiert in die Zukunft

Erst im Sommer dieses Jahres war die Verlängerung des Erbpachtvertrages auf das Jahr 2037 bewilligt worden.

SC Haagen

Ein Antrag des SC Haagen für die Sanierung oder Errichtung eines Sanitär- und Umkleidetrakts sei dagegen nicht entscheidungsreif, sagte Oswald.

Der Hintergrund: Das Gebäude vom SC Haagen wurde in den 70er Jahren erbaut und ist aufgrund fehlender Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommen. Die Heizungsanlage falle aus, es komme zu Wassereintritten, so dass die konstruktive Dachkonstruktion bereits angegriffen ist. „Mehrfach wurde in den vergangenen Jahren die Umkleidekabine im Untergeschoss überflutet. Durch das Hochwasser im Frühjahr 2021 trat erneut eine große Menge Grundwasser über die Außenwände in das Untergeschoss ein. Die Kabinen weisen einen akuten Wasserschaden auf, weshalb sie nur eingeschränkt nutzbar sind. Auch die oberen Kabinen haben feuchte Wände und werden so gut wie möglich gereinigt und desinfiziert, um einer Schimmelbildung vorzubeugen“, so Oswald.

Aktuell könnten nur noch 2,5 Umkleidekabinen für 18 Mannschaften genutzt werden. Der SC Haagen hat 550 Mitglieder gemeldet: 140 Mädchen, 160 Jungen, 25 Damen sowie 225 Herren, so die Vorlage.

Indes: „Derzeit liegen der Stadtverwaltung keine näheren Angaben, Pläne oder Angebote vor. Aus diesem Grund ist der Antrag auf Gewährung freiwilliger Zuschüsse nicht entscheidungsreif“, erläuterte Oswald. Die Ausschussmitglieder teilten diese Sichtweise mit großer Mehrheit.