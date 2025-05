Lörrach: Techno unter der Autobahnbrücke

Die jährliche House, Tech-House und Techno-Veranstaltung „Rave The Bridge“ findet am Samstag, 31. Mai, von 12 bis 24 Uhr unter der Autobahnbrücke in Lörrach an der Brombacher Straße statt. Die Feier bietet laut Ankündigung der Veranstalter ein unvergessliches Erlebnis für Fans elektronischer Musik.