Lörrach Tempo 30 bis zur Eisenbahnstraße gefordert

Wirtschaftspläne

Der Ortschaftsrat stimmte den Wirtschaftsplänen 2021 für die Eigenbetriebe Abwasser, Stadtwerke, Werkhof sowie Stadtgrün und Friedhöfe zu. Christa Rufer (SPD) fand die Kosten von 50 000 Euro für den testweise fahrenden Elektrobus zu hoch, zumal dieser keine eigene Lade-Infrastruktur habe. Alfred Kirchner kritisierte, dass die Renovierung am Dach der Friedhofskapelle mit 100 000 Euro zu teuer sei. Ulrike Krämer (CDU) zeigte sich irritiert darüber, dass bei den Friedhöfen ein Defizit von 315 000 Euro zustande kommt. Im Jahr 2016 habe die Stadt die Friedhofsgebühren zu niedrig kalkuliert, erklärte Kämmerer Peter Kleinmagd. Daher trete in diesem Jahr ein neues Gebührenverzeichnis in Kraft.

Wahl in Schlossberghalle

Christa Rufer bat außerdem, vier kaputte Leuchtstoffröhren in der Fußgängerunterführung am Bahnhof zu erneuern. Bei der Landtagswahl am 14. März wird es in Haagen nur ein Wahllokal in der Schlossberghalle geben, weil sie für Corona-Hygienemaßnahmen großzügig Platz bietet. Dies gab Ortsvorsteher Simon dem Ortschaftsrat bekannt.

Zum Schutz vor Corona wolle die Stadt Wahlbezirke zusammenlegen und Wahllokale nur in geeigneten Gebäuden einrichten. In Haagen werde es daher in der Schlossbergschule und im katholischen Kindergarten „Arche Noah“ keine Wahllokale geben.