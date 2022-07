Lörrach Temporär eine Einbahnstraße

Der Verkehr von Tumringen herkommend in Richtung Autobahnanschlussstelle Kandern, Rümmingen und Binzen wird an der Arbeitsstelle mit Einbahnregelung vorbeigeführt. Hingegen wird der Verkehr in Fahrtrichtung Tumringen über Rümmingen, Wittlingen, Haagen sowie über die Bundesstraße 317 umgeleitet.

Für Radler und Fußgänger

Die Querungshilfe wird im Bereich der Zufahrt Freiburger Straße / Wittlinger Weg errichtet, damit Radfahrer die Kreisstraße sicherer überqueren können. Hierzu gehören auch die Verschwenkung der Fahrbahnspuren und fahrbahnteilenden Mittelinsel sowie die Erneuerung der Asphaltdecke der Kreisstraße 6354 im Bereich der Querungshilfe auf einer Länge von etwa hundert Metern in voller Fahrbahnbreite. Zum Abschluss der Sanierung wird eine Vollsperrung der Kreisstraße nötig, die an einem Wochenende im September erfolgen wird, kündigt das Landratsamt in der Mitteilung weiter an.