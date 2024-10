Die kommende Spielzeit im Theater im Adlergässchen 13 steht unter dem Themenschwerpunkt Schwingungen. „Wir freuen uns darauf, mit dem Publikum, den Akteuren aus den Theatergruppen, den Schulen, den Familien, den Menschen in Resonanz, in Schwingung zu kommen. Natürlich inklusiv, was dem Selbstverständnis des Theaters seit vielen Jahren entspricht“, schreibt Theaterleiterin Karin Maßen. Das Spielzeitthema wurde wieder von dem Jugendtheater Lörrach vorgeschlagen.