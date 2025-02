Lörrach: Tempus fugit macht mit Flüchtlingskindern Theater

Gemeinsam zum Theater

Wie jeden Mittwoch holen Lisa Wilfert, Theaterpädagogin bei Tempus fugit, und Liliane Rieckmann vom Spielzeitteam, sieben Kinder in der Gretherstraße ab, um mit ihnen gemeinsam ins Theater zu laufen. Vor den Häusern der Gretherstraße 4 sind zwei Stolpersteine für Rosa und Julius Riffel in den Boden eingelassen. Beide waren Zeugen Jevohas. Deshalb haben die Nazis sie verfolgt und verhaftet. Heute befindet sich in der Gretherstraße eine sogenannte Anschlussunterkunft für Geflüchtete. Die Menschen, die dort leben, hat die Bundesrepublik Deutschland Asyl aufgrund von politischer Verfolgung gewährt, daran erinnert das Theater in einem Schreiben.

Seit Jahren dabei

Die jüngeren Kinder sind Teil der Gruppe „Allerkleinsten“, die drei Größeren gehen bereits ins „Kindertheater“. Seit mehr als drei Jahren sind die älteren Mädchen dabei und haben ihre Geschwister angeregt, bei diesem Projekt mitzumachen.