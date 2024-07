Lörrach: Tempus fugit spielt

Das Stück ist ab zwölf Jahren geeignet. Die Premiere findet am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 12. Juli, um 9.30 Uhr (auch für Klassen buchbar unter info@fugit.de) und um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr. Mitwirkende sind die Musiker Johan Olsson und Iago Fernandez.

Zum Spielzeitende

Am 24. und 25. Juli, 19.30 Uhr, wird das Spielzeitende wieder mit dem „Und Tschüss“-Abenteuer gefeiert. In diesem Jahr werden dazu Querschnitte aus den Workshops gezeigt von allen Hausgruppen und Theater-AGs. Diese – von Tanz bis Rhythmus, Social Media, Schauspiel, Improvisation – sind generationenübergreifend gut ausgebucht.

Spotlight

Am heutigen Mittwoch, 3. Juli, findet im Theater von 9 bis 13 Uhr das Format „Spotlight“ statt. Hier begegnen sich die von Tempus fugit geleiteten Theater-AGs aus Lörrach und der Region. So werden die Teilnehmer der Spracheingangsklasse der Gewerbeschule Rheinfelden, Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft, die kleinen und großen Schüler aus der Pestalozzischule, aus der Sprachheilschule Hausen, die Theatergruppe im Dorfstübli Maulburg und viele andere Ausschnitte aus ihrer Theaterarbeit zeigen, gemeinsam über Theatererlebnisse, Theaterformen und Zuschauereindrücke sprechen und neue Erfahrungen in kleinen Werkstätten sammeln. „Diese kleine Festivalform setzt das Miteinander in den Mittelpunkt und zeigt, dass Theater ein idealer Ort für das gemeinsame ’versuchen’ ist“, so Maßen.