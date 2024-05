Die Illustratorin und Autorin Nora Krug hat Timothy Snyders Buch „Über Tyrannei: Zwanzig Lektionen für den Widerstand“ illustriert. Ihr Buch ist ein Ausgangspunkt für die Theaterperformance. Hinzu kommen Interviews, die Laura Huber und Lisa Wilfert mit Jugendlichen aus den Jugendtheater- und Schultheatergruppen von Tempus fugit und aus Patenklassen in Schönau im Schwarzwald geführt haben.

Interviews mit Jugend

Was bedeutet es heutzutage, Widerstand zu leisten? Gegen was wollen wir Widerstand leisten? Für was wollen wir uns einsetzen und sogar kämpfen? Wann fühlen wir uns mächtig? Welche Rolle spielt Macht in unserer Demokratie? Dies sind Fragen, mit denen sich das Stück auseinandersetzt und Kernelemente der Interviews mit den Jugendlichen.