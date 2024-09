Lörrach: Teppichhandwerk begreifbar machen

Recherchen zur Historie

Ein weiterer Clou in der Sammlung ist ein Teppich, dessen Geheimnis der Teppichsachverständige Drechsle kürzlich gelüftet hat. Nur dem Anschein nach handelt es sich um einen alten Bidjar aus Persien, denn in Wahrheit ist es ein knapp 100 Jahre alter „Perser“ aus dem Schwarzwald. Drechsles Recherchen ergaben, dass der Teppich in der ehemaligen Glashütte Buhlbach bei Baiersbronn gefertigt wurde, wo zwischen 1925 und Anfang der 1940er Jahre eine florierende Teppichproduktion beheimatet war.

Das prächtige, 11,5 Quadratmeter große Stück wird demnächst nach Buhlbach heimkehren und dann im dortigen Kulturpark Glashütte ausgestellt. Die Idee für die Eröffnung seines eigenen Museums kam Drechsle im Gespräch mit Eigentümern herausragender Exponate aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die nicht wollten, dass die Stücke für die Öffentlichkeit verloren gehen. Sie baten Drechsle, die Teppiche der Öffentlichkeit „anfassbar näher zu bringen“. Was für ihn Sinn ergibt, weil sich besser begreifen lasse, was man mit Händen greifen kann.