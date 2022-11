Lörrach Testkäufe zeigen Wirkung

Polizei und Verwaltung kontrollierten gemeinsam mit pädagogischer Begleitung der Villa Schöpflin den illegalen Verkauf von Alkohol an Minderjährige. Ein 16-jähriger Schüler des Hans-Thoma-Gymnasiums versuchte insgesamt sieben Mal hochprozentigen Alkohol in Supermärkten und Kiosken durch die Kasse zu bringen. Dies gelang ihm in nur einem Fall, so die Mitteilung.

Seit 2010 werden Testkäufe in Lörrach durchgeführt. Der erste Testkauf in diesem Jahr verlief zu 100 Prozent negativ: Dem damals eingesetzten minderjährigen Auszubildenden wurde in allen getesteten Geschäften hochprozentiger Alkohol verkauft. „Daher war es wichtig, die Testkäufe im diesem Jahr noch vor den Feiertagen durchzuführen, um auf das Alkoholverkaufsverbot an Minderjährige zu erinnern“, schreibt die Stadt. Und weiter: „Das Ergebnis des Testkaufs am 28. November verlief sehr erfreulich, denn sechs von sieben getesteten Geschäften führten den Verkauf korrekt ab. In einigen Geschäften hatte der 16-jährige Schüler nicht mal die Möglichkeit sich am hochprozentigen Alkohol zu bedienen.“