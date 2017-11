Lörrach Teuer kaufen, günstiger mieten

,Lörrach (mek). Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eines der vorrangigen Anliegen der Stadt, die dafür bei der Vergabe von städtischen Baugrundstücken Einfluss nehmen kann. Für zukünftige Neubaugebiete hat sie daher beispielhaft für das Baugebiet Belist in Haagen Vergabekriterien für den Erwerb von städtischen Grundstücken erarbeitet.

Nach den derzeit geltenden Richtlinien erfolgt der Verkauf zum Höchstgebot, sofern der Gemeinderat keine besonderen Vergabekriterien festgelegt hat. Aufgrund des SPD-Antrags erhielt die Verwaltung den Auftrag, „zu prüfen, ob durch eine Sozialklausel festgelegt werden kann, dass 30 bis 40 Prozent der gebauten Wohnungen entweder Sozialwohnungen sind oder eine noch fest zulegende Miete pro Quadratmeter nicht übersteigen dürfen“ (wir berichteten).

Dieser Aspekt fand Eingang in die neuen Vergabekriterien, die zunächst im Belist Anwendung finden. „Bei den geplanten Mietwohnungsbauten haben wir so die Möglichkeit, in die Mietpreisgestaltung einzugreifen“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Für Einfamilienhäuser sind die Baukosten mittlerweile so hoch, dass sie von einkommensschwächeren Familien nicht mehr bezahlt werden können. Die Reduktion des Grundstückspreises spielt keine große Rolle bei den Baukosten zumal soziale Aspekte für eine Kaufpreisminderung, wie beispielsweise die Anzahl der Kinder, rechtlich angreifbar sind.“

Bei der Vergabe soll zukünftig zwischen Grundstücken, die zur Bebauung von Eigentumswohnungen (Geschosswohnungsbau, Einzel- Doppel- und Reihenhäuser) vorgesehen sind und Grundstücken, die für den Mietwohnungsbau vorgesehen sind, unterschieden werden.

Der Verkauf von Grundstücken zur Bildung von Eigentum soll weiterhin nach dem Höchstgebot erfolgen. Die Vergabekriterien für Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen werden wie folgt festgelegt: Für 80 Prozent der Wohnbaufläche wird eine „preisgedämpfte“ Durchschnittsmiete von 10 Euro/m² festgelegt. Der Käufer verpflichtet sich zudem, dass 20 Prozent der Wohnbaufläche zu einer Höchstmiete von 7,50 Euro/m² auf 15 Jahre festgelegt wird.

Durch die Festlegung der Miete auf 7,50 Euro/m² ergibt sich eine Reduzierung des Kaufpreises um etwa 15 Prozent aufgrund der Ertragswertberechnung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Die städtischen Energiestandards werden zumindest erfüllt. Zudem hat die städtebaulich am besten geeignete Lösung Vorrang. Aus diesem Grund erfolgt eine Mehrfachbeauftragung mit Beteiligung der Stadt.

Die Stadt behält sich vor, in begründeten Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kriterien zuzulassen. Die Vergabe von Mietwohnungsbaugrundstücken hängt stark von der Gestaltung der jeweiligen Bebauungspläne für Neubaugebiete ab. Daher werden für jedes neue Baugebiet eigene Vergabekriterien, die sich allerdings an den für Belist vorgeschlagenen Kriterien orientieren, verfasst.