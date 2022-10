Lörrach Texte, die vom Leben handeln

Grundschüler nehmen ein Lied auf

Reimtgut, der in der Blütezeit des Deutschraps in den 1990er-Jahren musikalisch sozialisiert wurde, will mit seinen neuen Stücken alle Altersgruppen ansprechen. „Vom Kind bis zum Rentner“ hoffe er, dass jeder Zuhörer sich in den Texten wiedererkennen könne.

Am Tag vor dem Konzert bietet Reimtgut einen Workshop an, der bereits ausgebucht ist. Eine Projektgruppe der Grundschule Salzert erhält die Möglichkeit, einen Song zu komponieren und aufzunehmen. Sadovnik bereitet auch die Bühne vor, damit die Gruppe das Stück vor dem Konzert von Reimtgut aufführen kann. Ermöglicht wird der Workshop mit Unterstützung der Sparkassenstiftung. Das Konzert findet am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, im Burghoffoyer, Herrenstraße 5, statt. Karten gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und im Internet unter www.burghof.com.