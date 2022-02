Lörrach Texte und Bilder zur Fasnacht auf Bannern

Mit einem gut gepackten Fasnachtskoffer kann man Helga Bing aktuell auch in den Lörracher Grundschulen und Kindergärten antreffen, wo sie den Kindern die Fasnacht und ihre Bräuche und Symbole näherbringen will. „Als erfahrene Pädagogin findet sie dabei sehr rasch den Zugang zu den Kindern, weckt deren Interesse und kann sie für das Thema begeistern“, heißt es weiter in der Mitteilung. Für die Zukunft sind spezielle Materialien für Kinder und Lehrer in Vorbereitung und es gibt einige Ideen, wie man den Kindern auch eine aktive Beteiligung an der Lörracher Fasnacht ermöglichen kann. „Vielleicht finden diese so später einmal zu den Lörracher Cliquen und Musiken.“