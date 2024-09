Lörrach: Themen in Haagen

Erweiterung um 32 Wohnplätze

Insgesamt leben in der Stadt Lörrach aktuell 1 362 Menschen in der Anschlussunterbringung, davon sind 530 Personen städtisch untergebracht. Für Haagen bedeutet dies eine eventuelle Erweiterung um 32 Wohnplätze in der Unterkunft Neumatt-Brunnwasser, die aber erst 2025 fertiggestellt sein würden. Die Belegung von Hallen solle aber laut Schmalz, wenn möglich, vermieden werden. Laut Christa Rufer aus dem Ortschaftsrat würde die Anschlussunterbringung in Haagen gut verlaufen, allerdings plädierte sie dafür, dass der Anwohnerbeirat öfter als bisher tagen sollte.

Thema Hallennutzung

Bei der zweiten Beschlussvorlage ging es – wie auch im Hauinger Rat – um die Änderung der Miet- und Entgeltordnung bezüglich der Sport- und Gemeindehallen im Landkreis Lörrach. Diese sei laut Britta Wieschenkämper von der Abteilung Sport aufgrund der Einführung des Hallenbuchungssystems Lacaboo notwendig gewesen und beträfe in erster Linie die Gebühren von Veranstaltungen. Um die gemeinnützigen Vereine aber nicht zu sehr finanziell zu belasten, würden diese zukünftig die Möglichkeit erhalten, für zwei Veranstaltungen im Jahr ein Halle zu mieten, ohne Grundmiete zu bezahlen. Auch die Feuerwehren und Blutspender müssten in Zukunft keine Grundmietgebühren zahlen.

Verwaltung will prüfen

Andere Anbieter, die während der Ferien Programme in den Hallen anbieten und nicht im Auftrag der Stadt handeln, müssten künftig Grundmiete bezahlen. Die Feriennutzung der Hallen war auch die Grundlage für die Frage eines Bürgers, warum die Hallen nicht, wenn schon tagsüber eine Veranstaltung stattgefunden habe, auch abends genutzt werden können. Die Verantwortlichen wollen dies prüfen. Einige Mitglieder des Ortschaftsrats sahen auch die neue Gebührenverordnung kritisch, eine Professionalisierung höre sich in der Theorie ja schön und gut an, aber dann müsse auch der Service professioneller werden, was gerade oft nicht der Fall sei.