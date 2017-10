Lörrach Tieflader sorgt für Chaos

Lörrach (mek). Ein liegengebliebener Tieflader hat am Mittwochabend und Donnerstagmorgen für Behinderungen in der Kreuzstraße gesorgt. Kurz vor seinem Ziel – der Baustelle an der Brühlstraße – war der mit großen Fertigbetonteilen beladene Laster aufgrund eines Hydraulikschadens nicht mehr fahrbereit und blieb mitten auf der Fahrbahn – neben geparkten Autos – stehen. „Der Laster steht dort seit 18.35 Uhr und hat vor allem im morgendlichen Berufsverkehr für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt“, bestätigte Polizeisprecher Dietmar Ernst am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Firma des Tiefladers war zu diesem Zeitpunkt bereits beauftragt worden, den Schaden vor Ort zu reparieren. Der Werkhof richtete so lange eine Umleitung ein, da größere Fahrzeuge nicht mehr an dem Pannen-Lkw vorbeikamen, kleinere Autos wichen auf den Gehweg aus, wo allerdings mehrere Mülltonnen standen. Gegen 10 Uhr gelang es der Firma, den Tieflader endlich wieder zum Laufen zu bekommen, wie Stephan Meier, stellvertretender Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit, auf Anfrage erklärte.

Aufgrund der „schwierigen Platzsituation“ rund um das Neubauprojekt, hier entsteht ein Mehrfamilienhaus mit Parkdeck, wird es laut Meier aber auch bei der regulären Anlieferung von Baumaterialien noch einige Zeit zu Behinderungen kommen.

In der Vergangenheit hatte es bereits Probleme wegen der Sperrung des Gehwegs entlang des Bauprojekts gegeben, das in die Straße hineinragt. Bis Ende des Jahres kann der Bürgersteig an der 60 Meter langen Baustelle nicht genutzt werden. Viele Fußgänger laufen entlang der Absperrung über die verengte Fahrbahn der Brühlstraße, die täglich bis zu 10 000 Fahrzeuge nutzen. Diese Fußgänger bringen sich in große Gefahr. Außerdem ist es verkehrswidrig, sagte Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit, bereits im Februar im Gespräch mit unserer Zeitung.