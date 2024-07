Lörrach: Tiktok-Star Coremy kommt

Erstatten Sie Anzeige?

Dafür gibt es ja zum Glück spezielle Institutionen wie „Hate aid“, die einem bei der Strafverfolgung helfen.

Die politische Situation, der europaweite Rechtsruck: Macht Ihnen das Sorgen?

Natürlich. Zumal wir gerade in Deutschland wissen, wohin das führen kann. Ich bin aber trotzdem weiterhin positiv gestimmt. Wir haben ja doch so viel Rückhalt in der Gesellschaft. Wenn man diese riesigen Demos gegen rechts sieht, da ist so viel Kraft dahinter. All diese Menschen kann man nicht einfach so überrennen. Unsere Werte sind doch sehr gefestigt und lassen sich nicht so schnell zum Schweigen bringen.

Warum haben Sie sich als Künstlerin so ein kontroverses Thema ausgesucht?

Ich habe mir meine Sexualität ja nicht ausgesucht. Als junger Mensch hätte ich mir aber gewünscht, dass ich sehe: Es gibt Leute, die damit wunderbar und ganz normal leben. Das Thema war in der Öffentlichkeit viel weniger präsent. Als Jugendliche war es zunächst schon erschütternd zu merken: Ich bin anders. Damals habe ich mir vorgenommen: Wenn ich mal älter bin, will ich das in die Öffentlichkeit tragen und anderen Mut machen. Und zwar weit über die sexuelle Orientierung hinaus. Es gibt ja genug andere Minderheiten, die mit Akzeptanz zu kämpfen haben.

Wie war die Situation Ihrer Kindheit?

Ich hatte großes Glück, weil ich auf einer Schule war, wo Queerness schon ziemlich weit war und gelebt wurde. In diesem Umfeld hatte ich kein Problem mit meinem Outing. Das Gleiche gilt für meine Familie.

Was erwartet das Nellie-Publikum noch?

Ich habe ein buntes Bouquet dabei: Schöne Chansons und Geschichten – vom Kükenschreddern bis zu sanften Themen oder Mitsing-Partys mit viel Bums: Kurzweilig einmal durch die ganze Gesellschaft.

Coremy „Rasiert“: Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, Nellie, Sommer im Hof; der Hut geht um; Platzkarten unter ticket@nellie-nashorn.de