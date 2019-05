Lörrach „Tonies“ sowie Brockhaus online

Brockhaus online

Zeitgleich zu den Tonies startet die Stadtbibliothek ein weiteres Angebot: den Brockhaus-Online. Gedruckte Nachschlagewerke werden kaum noch genutzt, erzählt Dietrich. Den renommierten Brockhaus gibt es gar nicht mehr in Druckform: aber online, fortwährend aktualisiert. Die Stadtbibliothek hat nun eine Lizenz erworben, Nutzer können mit ihrem Bibliotheksausweis im Haus oder überall unterwegs im Internet mittels Kartennummer und Passwort das Angebot nutzen. „Dort findet man redaktionell geprüfte, seriöse Einträge – anders als beim Angebot von Wikipedia“, erklärt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Maike Wilsch. Diese Form des Wissenserwerbs eigne sich besonders gut für Schüler. Zudem kann der Nutzer per Klick zwischen der Enzyklopädie oder dem Jugendlexikon wählen. In letzterem sind die Informationen verkürzt und vereinfacht dargestellt. 300 000 Stichwörter, Audio-Dateien sowie Bilder sin im Brockhaus online abrufbar. „Der Name Brockhaus steht für seriöse Information“, sagt Dietrich.

Wie nutzerfreundlich das Programm gestaltet ist, demonstriert Maike Wilsch anschließend am Computer. Mittels Anschreiben an die Schulen soll das Angebot nun publik gemacht werden. Zudem wird es in die Medienkompetenz-Einführungen integriert, ergänzt Dietrich.

Ob spielerische Tonies oder seriöser Brockhaus: „Beide Angebote halten wir für äußerst sinnvoll und verleihen sie besonders gern.“