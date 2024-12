Lörrach: Top Physiker aus Lörrach

Ein Höhepunkt war das Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das Projekt, so das Phaenovum in einer Mitteilung.

Der Mpemba-Effekt

In ihrem Projekt untersuchten Perkovic und Dahlke, ob warmes Wasser schneller gefriert als kaltes. Dieser so genannte Mpemba-Effekt wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Beiden ist es mit einem neuen Ansatz und der Anwendung von KI gelungen, diesen Effekt zu zeigen und genauer zu untersuchen.