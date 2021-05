Lörrach „Torte to go“ am Sonntag

„Das Angebot ist im April so gut angenommen worden, dass wir innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren“, wird Gisela Klein vom Café Kirche in einer Mitteilung zitiert. Darum werde die Aktion nun wiederholt. Der Tag der Nachbarschaft biete sich dafür an: „Sich selbst etwas Gutes tun in dieser anstrengenden Zeit, den Nachbarn mit gutem Kuchen überraschen oder die Nachbarin zum Kaffeetrinken einladen – das alles stärkt Gemeinschaft.“

Die Bezahlung liege dabei im eigenen Ermessen, niemand solle aus finanziellen Gründen auf ein Stück guten Kuchen verzichten. „Im April sind wir und unsere Arbeit durch dieses Angebot so beschenkt worden“, erzählt Klein, „dass wir am Tag der Nachbarschaft gerne teilen möchten. Wir spenden unsere Einnahmen vom 30. Mai dem Frauenhaus Lörrach, das seine Plätze für Frauen in Not ausbauen will.“