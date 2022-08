Lörrach Tourist-Info ist gefragter Anlaufpunkt

Vielfalt als Strategie

Die Bandbreite reiche auch vom Kauf von Pro-Lörrach-Gutscheinen bis zu Veranstaltungstickets. Kongehl: „Wir sind auch eine wichtige Anlaufstelle für Tipps.“ Teilweise müssen die Mitarbeiterinnen selbst googeln, wenn es darum geht, Anglern Informationen zu liefern. Speziell diese Diversifizierung der Dienstleitung hält die Leiterin für wichtig. „Die Leute kommen gerne zu uns“, setzt sie auf den Service-Gedanken.

Die Digitalisierung werde gleichzeitig auch beachtet. Etwa 50 Prozent der Arbeit findet daher am Computer statt, um Anfragen zu beantworten oder auch um Datenbankpflege zu betreiben. Alle Magazine gebe es zudem natürlich auch online.

Das ist los in der Tourist-Info

Die Frequenz im Ladenlokal der Tourist-Info am Alten Markt ist unterschiedlich. In der aktuellen Haupturlaubszeit kommen speziell am Morgen viele Gäste, wenn es also an die Planung des Tages geht. Normalerweise sind auch Fahrkarten stark nachgefragt, doch wegen des Neun-Euro-Tickets hält sich dies derzeit noch stark in Grenzen, erklärt Info-Leiterin Isabel Adelhardt.

Aus der ganzen Welt Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. „Die Leute sind dankbar, dass wir samstags offen haben“, sagt Mitarbeiterin Marion Kongehl. Und diese kommen aus der ganzen Welt. Im Moment mehr Deutsche als in den Vorjahren. Aber auch aus den USA, Brasilien und vielen weiteren Ländern kommen Touristen. Die Niederländer und Schweizer machen aber den Großteil der ausländischen Interessierten aus. „Viele genießen die Stadt“, schildert Adelhardt. „So heimelig, gemütlich, relaxt und zugleich lebendig“ werde sie wahrgenommen. Die Cafés stünden auch hoch im Kurs.

Auch Wochenmarkt im Blick

Unterkünfte und Ausflüge Die Touristen kommen in den innerstädtischen Hotels dabei ebenso unter wie in den verschiedenen Ferienwohnungen. Die Stadt wird dann zu Fuß erkundet, und es geht auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad schnell nach Basel oder in den Schwarzwald. Daher stehen Ausflugtipps für Radler und Wanderer hoch im Kurs. Innerstädtisch machen sich viele auf den Skulpturenweg. Der Wochenmarkt-Flyer stößt ebenso auf großes Interesse. Gleiches gilt für einen Besuch des Dreiländermuseums.

Vesperbrett und Fische

Besonders gefragt sind in der Tourist-Info neben den Info-Flyern, dem Magazin sowie der Image-Broschüre der Tourist-Info auch klassische Souvenirs. In dieser Woche ging der Wickelfisch wegen des Basler Rheinschwimmens gut, aber auch das Lörracher Vesperbrett ist begehrt.