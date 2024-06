Börse in Frankfurt Dax schwingt sich vor EZB-Sitzung nach oben

Den jüngsten Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zur Wochenmitte mit Rückenwind von der Wall Street und in Erwartung einer Zinssenkung in der Eurozone gekontert. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 18.