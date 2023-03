Lörrach Traditioneller Jazz der Spitzenklasse auf der Burg

Bus Shuttle

Allen Festival-Gästen wird der kostenfreie Shuttle-Bus empfohlen. Damit kommen die Gäste schnell und einfach mit zwei Linien zur Burg und auch wieder zurück. Die Zufahrt zum Parkplatz der Burg ist für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Busse werden in zwei verschiedenen Linien zur Burg fahren. Linie 1: Regio Freizeitcenter – Burg Rötteln, Linie 2: Lörrach-Grenze – Bahnhof Stetten – Busbahnhof beim Hauptbahnhof – Berliner Platz/Berufsschulzentrum – Trumringen Brücke – Tumringen Mühlestraße – Burg Rötteln.

Die Shuttle-Busse fahren im Zwanzig-Minuten-Takt von 16.30 bis 20.30 Uhr. Die Rückfahrt beginnt um 21.30 Uhr und endet um 1 Uhr.

Beginn der Veranstaltung ist jeweils 18 Uhr; Einlass zur Burg ist ab 17.30 Uhr. Das Team der „Burgliebe“ werde für die kulinarischen Angebote bei Jazz auf der Burg sorgen.

„Mit Volksbank Dreiländereck Jazz auf der Burg tragen wir auch in diesem Jahr zur kulturellen Vielfalt in unserer Region bei. Nach der dreijährigen Pause freuen wir uns darauf, dass wir das beliebte Jazzfestival wieder anbieten können“, so die Vorstände Günther Heck, Marco Kückmann und Ines Niederschuh unisono.

Der Vorverkauf beginnt am 16. März. Die Tickets sind unter anderem erhältlich in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung (Die Oberbadische, Weiler Zeitung, Markgräfler Tagblatt), im Burghof oder im Internet unter www.vb3.de und www.reservix.de. Es werden nummerierte Sitzplätze in verschiedenen Kategorien angeboten. Darüber hinaus gibt es die etwas günstigeren Flanierkarten.