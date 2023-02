Die Tramanbindung der Stadt Lörrach war am Montagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik Thema (wir berichteten am Mittwoch). Es wurde eine entsprechende Studie des beauftragten Büros Obermayer aus Karlsruhe vorgestellt. In der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag fragte Bernhard Escher (parteilos), warum die Studie nur im AUT, nicht aber im Hauptausschuss präsentiert wird.