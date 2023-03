Lörrach Tramstudie sorgt für kritische Nachfragen von Bürgern

Was Bürger wissen wollen

Aus der Bürgerschaft gab es verschiedene Punkte: So wurde der Wunsch laut, die Tram nach Tumringen zu führen, da dort immer mehr Menschen wohnen. Die Experten sehen hier zu geringe Kosten-Nutzen-Relationen. Auch die Idee, alle Ortsteile zu durchfahren, sei aufgrund der langen Fahrtzeit als auch der beengten Straßenverhältnisse kaum realisierbar. Die Abwicklung am Zoll ist ein Problempunkt, der in Weil am Rhein aufgrund der größeren Fläche besser gemeistert werden könne, entgegneten die Experten Nachfragen.