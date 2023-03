Nachdem die Machbarkeitsstudie zu einer möglichen Tramverlängerung Mitte Februar im Ausschuss für Umwelt und Technik sowie Anfang März im Gemeinderat vorgestellt wurde, will die Stadtverwaltung allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich aus erster Hand zu informieren. Daher lädt sie zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung auf Donnerstag, 30. März, 19 Uhr, in den Hebelsaal des Dreiländermuseums, Basler Straße 143, ein. Mitarbeiter des Büros Obermeyer aus Karlsruhe, die die Studie erstellt haben, werden in einem Vortrag die wesentlichen Ergebnisse darstellen und im Anschluss daran die Fragen aus dem Publikum beantworten. Eine endgültige Entscheidung zum weiteren Vorgehen soll spätestens im Herbst vom Lörracher Gemeinderat gefällt werden. Foto: Denis Bozbag