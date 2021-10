Lörrach Trauer um Bernd Warkentin

Bernd Warkentin war ein bekanntes Gesicht in der Stadt und darüber hinaus: zum einen als Arzt, zum anderen als Künstler. 1940 wurde er in Siegen geboren, studierte Psychologie und Medizin (Gynäkologie und Geburtshilfe) und war ärztlich in Freiburg sowie als Oberarzt in Singen und schließlich in Lörrach tätig. Seit 1995 widmete er sich der Bildhauerei, besuchte Kurse in Frankreich und Italien. Besonders letzterem galt seine Liebe. Hier verbrachte er viel Zeit, auch beim Suchen seines bevorzugten Materials Marmor.

Seine Skulpturen in Marmor und Bronze sind sowohl gegenständlich als auch abstrakt, gerne kombinierte er beide Materialien, nutzte die Verschiedenfarbigkeit des Marmors zur faszinierenden Wirkung seiner haptischen Werke.