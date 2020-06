Lörrach Trauer um Bildhauer Rudolf Scheurer

Lörrach (wer). Die Region trauert um den bekannten Bildhauer und Grafiker Rudolf Scheurer, der vergangenen Donnerstag im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Auf allen Kontinenten wurden seine Werke gezeigt, mehr als 400 Plastiken von ihm stehen im öffentlichen Raum.

Scheurer wurde am 18. Juli 1931 in Hauingen geboren. Sein Elternhaus stand an der Hüsinger Straße in Brombach. Dort besuchte er zunächst die Volksschule, um dann am Humanistischen Gymnasium Lörrach das Abitur abzulegen. Der Vater von Rudolf Scheurer war Steinmetz, sodass der junge Rudolf bereits sehr früh mit dem Werkstoff Stein in Berührung kam. In Freiburg absolvierte er von 1951 bis 1954 eine Lehre als Steinbildhauer. Ein Studium an der Kunstschule Basel und Linz sowie Vorlesungen über Architektur schlossen sich an. Seit 1960 arbeitete er als freischaffender Bildhauer im eigenen Atelierhaus „Oben auf dem Berg“ in Lörrach-Brombach, wo die von dem Künstler und seiner Frau Rosmarie 1989 gegründete Rudolf-Scheurer-Stiftung jährlich einen Tag der offenen Tür in dem idyllisch gelegenen Anwesen, das den Skulpturengarten, das Atelierhaus, das Kunstkabinett und den Skulpturenturm umfasst, veranstaltete.