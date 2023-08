Lörrach Trauer um Gerhard Herbster

Besonders am Herzen lagen ihm das Stettemer Fasnachtsfüür, die Gestaltung des Emma-Brünnli und der Ausbau der Heimatstube im früheren Rathaus am Kirchplatz. An allen drei Projekten wirkte der Verstorbene maßgeblich mit und brachte jeweils sein handwerkliches Geschick und Können in die praktische Umsetzung der Pläne und Vorhaben mit ein.

In den Herzen vieler Mitbürger wird Herbster als Stettemer Urgestein in Erinnerung bleiben. Er stammte aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Diesen führte er viele Jahre, ehe er in eine schweizerische Spedition wechselte, für die er bis zu seiner Pensionierung arbeitete. Trotzdem blieben Obst- und Gartenbau und das Wandern in Gemeinschaft seine großen Hobbys.