Lörrach Trauer um Volker Diehl

Der studierte Betriebswirt stieg 1998 nach Stationen im In- und Ausland in den Familienbetrieb des Modehauses Diehl ein und übernahm 2002 mit seiner Schwester Claudia die Geschäftsleitung in dritter Generation. Sie führten das Unternehmen am Senser Platz weiter und vergrößerten die Geschäftsbereiche mit Filialen in Lörrach und Weil am Rhein.

Volker Diehl brachte seinen ungetrübten Blick auf die strategischen und betriebswirtschaftlichen Vorgänge rund um die schnelllebige Welt der Mode in den Betrieb ein und baute mit seiner reflektierten, freundlichen, offenen und kommunikativen Art viele Netzwerke auf, deren gegenseitiger Rat und Austausch ein wichtiger Bestandteil seiner Expertise darstellte.