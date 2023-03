Lörrach Traum trifft Wirklichkeit

Das Konzept

„Was wäre, wenn wir in der Zeit reisen könnten, um die Vergangenheit so zu verändern, dass die Gegenwart besser wird? Wir experimentieren in Gedanken, ohne Schranken, in künstlerischen Formaten und mit der tollkühnen Idee von einer besseren Welt. Und rechnen wir mit allem, auch mit dem Guten“, schreibt Degenhardt über die aktuelle Reihe.

So facettenreich wie die Themen sind auch wieder die Formate: Inhalte werden von der Lesung über Film, Vortrag und Performance bis zum Brunch sowie einer interaktiven Installation vermittelt und erörtert. Letzterem kommt im Werkraum eine besondere Bedeutung zu, weil an diesem Ort nicht in erster Linie doziert wird, sondern Erkenntnisgewinn auch über Austausch und Debatte entsteht.