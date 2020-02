Lörrach Traumberuf Lehrerin

Geboren wurde sie am 23. Februar 1940 als Jutta Rohde in Königsberg in Ostpreußen. Mit gerade fünf Jahren musste die Familie vor der Roten Armee fliehen. Die Jubilarin landete mit ihren drei älteren Geschwistern, die alle noch leben, in Dänemark. Drei Jahre verbrachten sie dort in einem Internierungslager.

Als die Familie wieder nach Deutschland zurückkehrte, kamen sie nach Altdorf bei Ettenheim. Dort besuchte Jutta Krauel zunächst die Schule, um 1958 in Ettenheim das Abitur zu machen. Daran schloss sich ein Lehramtsstudium an der pädagogischen Hochschule Freiburg an. An der Hochschule lernte sie ihren späteren Mann Peter Krauel kennen. 1971 heiratete das Paar. Peter Krauel wurde 1978 Pfarrer in Brombach. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Diese trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und ist heute Sonderschulpädagogin.