Lörrach: Treue Freunde des Skisports

Ehrungen: In einer herzlichen Zeremonie wurden die langjährigen Mitglieder des Skiclubs besonders geehrt. Ulrike Eble erhielt für 40 Jahre Mitgliedschaft große Anerkennung, während Susanne Eble und Uwe Wagner für jeweils 60 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet wurden. Leider konnte Susanne Eble bei der Jahreshauptversammlung nicht persönlich anwesend sein. Der Vorstand besuchte sie vormittags und dankte ihr im Namen des gesamten Vereins für ihre Treue. Uwe Wagner wurde für seinen unermüdlichen Einsatz als Skilehrer gewürdigt. Seit über 40 Jahren engagiert er sich zudem im Vorstand des Skiclubs. Seine Leidenschaft sei ein Vorbild für alle Mitglieder.

In seinem Schlusswort betonte Frieder Kaltenbach die Bedeutung des Wintersports, insbesondere im Kontext des Klimawandels, und appellierte an die Mitglieder, die Natur in all ihren Facetten zu schätzen.

Die Versammlung endete mit einem Ausblick auf kommende Veranstaltungen, darunter Skiausfahrten