Lörrach. Am Samstag, 28. Januar, ist in der Röttler Kirche das Blockflötenensemble Triocolore mit Katharina Bereuter, Elisabeth Buess und Catherine Grabo zu Gast. Unter dem Titel „Fantastisch, Fantasievoll“ präsentiert es eine Palette an Kompositionen von Barock bis Moderne gespielt auf Blockflöten aller Größen von Sopranino bis Großbass. Im Dialog mit der Musik liest Birgit Bayerlein Texte unterschiedlichster Art. Der Eintritt ist frei.