Lörrach Trockenheit: Stadt kommt bei Baum-Pflanzungen nicht hinterher

30 Neupflanzungen pro Jahr stehen 80 bis 150 Fällungen gegenüber

Dem stünden Fällungen von 80 bis 150 Bäumen gegenüber: ein steter Quell für kritische Anmerkungen von Bürgern. Fondy-Langela und Vogel betonten abermals, dass keiner der Baumpfleger auch nur einen einzigen Baum gerne fälle. Indes wiesen manche Gehölze etwa Schäden im Geäst der Krone auf, während der Stamm noch nicht befallen sei. Den Vorwurf von Matthias Koesler (FDP), die Verkehrssicherheit werde überbetont, wies Fondy-Langela entschieden zurück. Die Stadt – und bis zu einem gewissen Grad sogar ihr Fachpersonal persönlich – stehe in der Haftung. Sie müsse bei deutlich schadhaften Bäumen – etwa bei Pilzbefall – handeln.

Besonders schwierig ist die Situation der Innenstadt.

Richtig sei, dass die Kommune längst nicht mehr so viele Bäume nachpflanzen könne, wie von ihr selbst gewünscht. Besonders schwierig sei die Situation der Innenstadt. Denn: Das Gießen und die Pflege der Jungbäume sei so arbeitsintensiv geworden, dass das Personal kaum noch hinterherkomme. Zudem seien Vorschriften und Handhabung von Neupflanzungen heute anders als vor 20 bis 30 Jahren. Insbesondere angesichts zahlreicher Versorgungsleitungen in der Innenstadt sei es dort zunehmend schwierig, die gleiche Anzahl an Bäumen nachzupflanzen.