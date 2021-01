Lörrach Trotz Jubeljahr keine Fasnacht

Es wird also keine Zunftabende geben. Hemdglunggi ist ebenfalls gestrichen und leider auch die einzigartige Adrüllede am Narrenbrunnen auf dem Schulhof. Gleiches gilt für den überregional bekannten Brauchtumsumzug. Schon der traditionell mit der Landsknecht-Kanone eingeläutete Auftakt zur Buurefasnacht erfolgte am 11.11 um 11.11 Uhr – unter Corona-Bedingungen diesmal auf einem menschenleeren Schulhof. Im kleinen Kreis feiern Im Hinblick auf die Kampagne appelliert Bender an die Kreativität jedes Einzelnen, um vielleicht im kleinen, familiären Rahmen Fasnacht zu feiern. Als er an die vielen Jahre des Vereinsbestehens in Hauingen zurückdachte, seien seine Gedanken an den „seltsamen Umstand“ gelangt, „dass wir Fasnächtler – vom Wetter mal abgesehen – gezwungenermaßen bisher alle 30 Jahre eine Pause einlegen mussten“.