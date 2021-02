Lörrach Trump als siebter Bürgermeischter?

„Liebe Freunde der Lörracher Fasnacht, dieses Jahr halten Sie leider kein Programmheft der Narrenzunft Lörrach in den Händen. Dieses Jahr ist alles ungewöhnlich: Außergewöhnlich ruhig. Keine ’Einstimmungstermine’, kein traditionelles ’Schnegge esse’ wie es üblicherweise am 11.11. unternommen wird. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Fasnacht einmal komplett ausfallen und die Fasnachtshochburg eine Pause machen muss.

Zu meinem großen Bedauern müssen wir auf Zunftabende, Umzüge, Auftritte der Guggen oder die legendäre ’Buurefasnacht’ im Ortsteil Hauingen verzichten. Das fröhliche Zusammensein in der Gruppe fehlt uns allen.

Keine Fasnacht – aber wozu dann ein Grußwort? Um den Mut nicht zu verlieren. Wir sprechen im Moment nicht gerade von sorglosen Zeiten. Corona überschattet ganz klar die Fasnacht.

Aber die sorgenvolle Zeit geht auch wieder vorbei. Und bis dahin: Machen Sie das Beste daraus. Feiern Sie im Kleinen, auch zuhause kann man zünftig und festlich sein.

Das fasnächtliche Treiben pausiert zwar, aber hoffentlich nicht Ihre gute Laune und Ihre Zuversicht. Blicken Sie stattdessen mit umso mehr Energie auf 2022. Ich lade Sie herzlich dazu ein, die Lörracher Fasnacht dieses Jahr auf andere Weise zu nutzen. Getreu der diesjährigen ’Künstlerfasnacht’ können Sie beispielsweise eine kreative Videobotschaft an Ihre Freunde schicken. Trotz allem wünsche ich Ihnen allen eine schöne Fasnacht.“

Szene 3: „Sitzstreik“

Das Kopfkino in sechs Akten für den „ganz eigenen Zunftabend“ zuhause geht weiter: Wil kriegt hoche Bsuech. Nochdem de Donald Trump nooch endlos lange vier Johr uss em Wisse Huus useg’wählt worde isch, wehrt er sich wehement z’goh, er krallt sich förmlich an si Amt un an si Amtssitz, doch niemert uff de Welt will ihn ha.

Wen wundert’s, er isch jo de einzig Politiker, wo nit emol uff me Wahlplakat tragbar isch. Als letschte Züefluchtsort bliebt Wil. Er kettet sich dört mit sinere Frau, de Wilhelma, gegeüber vom Läublin-Park an de Wiler-Zipfel-Brunne.

Als Präsident vom Wiler Begriessigskomitee heißt ihn de René Pierre Winzer vo de Wiler Narrezunft, au bekannt als DJ Ötzi vo Altwil, trotz allem herzlich willkomme. De René, de Wiler Hans Dampf in alle Gasse, dä jo au im Schdrossefeschtkomitee, im Rot-Chrüz, un im Stadtrot aktiv isch, hett beschdi Kontakte in d’Wiler Kleinscht-Kommunalpolitik, und will de Trump dört ebe als siebte Bürgermeischter installiere. Für di musikalischi Begleitig vo dere Begriessigszeremonie hett er sich de Dietmar Fuchs, de Ozume vo de Wiler Zipfel, zur Hilf g’holt, de de Donald erscht mol modisch uff Wiler Standard bringt, indäm er ihm ä Blaggedde ahängt un ä Maske uffsetze wodd, wil in Wil heißt’s jo ahg’lehnt am Lörracher Vorbild: „Uff jedefall isch Maskeball…“

Un jetz chunnsch Du mit Dienem eigene Chopfkino!