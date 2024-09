Der Gemeinderat ist in seiner Sondersitzung am Donnerstagabend der Empfehlung von Verwaltung und Ausschuss gefolgt, für Untertüllingen einen neuen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Nicht nur dem Aufstellungsbeschluss sondern auch die Veränderungssperre wurde eine Woche nach der Ausschusssitzung bei einer Gegenstimme abgesegnet. Wie berichtet, soll damit kurzfristig auf eine Bauvoranfrage reagiert und ein Flachdach-Neubau am Ortseingang verhindert werden.