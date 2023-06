Lörrach Türkisch-islamische Gemeinde öffnet die Türen

In der Region verwurzelt

Kadir Abanus, beim Moscheeverein für die Finanzen zuständig, ist Migrant in vierter Generation. Er berichtet zusammen mit seinem Onkel Basri Begen, wie sehr die Mitglieder der Gemeinde in der Region verwurzelt sind. Wie die Gastarbeiter der ersten Generation bei der Bahn und verschiedenen Industriebetrieben Arbeit gefunden haben. Wie ihre Kinder und Enkel Ausbildungen gemacht und studiert haben. Wie sie längst ein fester Teil der Zivilgesellschaft sind. Dass man die religiöse Vielfalt in der Region bereichert hat. Und dass der Moscheeverein auch vielen Flüchtlingen muslimischen Glaubens eine Heimat bietet.

Interreligiöser Dialog

Begen und Abanus betonen, wie nah sich die drei monotheistischen Religionen Islam, Christentum und Judentum sind. Alle erkennen Abraham als Urvater an. Deshalb beteiligt man sich seit Jahren am interreligiösen Dialog, zum Beispiel in der Gruppe Abraham. Beide zeichnen für ihren Verein das Bild eines weitgehend offenen, liberalen Islam.

Dem Präsidenten unterstellt

Die türkisch-islamische Gemeinde in Lörrach ist Teil von Ditib, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion. Ditib ist der Dachverband von etwa 900 Gemeinden in Deutschland und untersteht dem Präsidium für religiöse Angelegenheiten in der Türkei, das direkt dem Präsidenten unterstellt ist. An diesem Wochenende zeigt die Gemeinde, wie gut sie in Lörrach integriert ist und sich an Festen und anderen Veranstaltungen beteiligt. Sie tut dies als gastfreundliche, einladende Gemeinde.