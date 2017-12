Lörrach Tumringen: Stimmungsvoller Start in Adventszeit

Er ist nicht gerade groß, aber in eine historische Umgebung eingebettet, und das macht seinen besonderen Reiz aus: Auf dem Platz rund um den Güggelbrunnen in Tumringen fand bei frostigen Temperaturen am Freitag und Samstag der Tumringer Weihnachtsmarkt statt. Und es war ein stimmungsvoller Start in die Adventszeit. Der Duft von Kinderpunsch und Glühwein lag über dem Platz, und viele Besucher wärmten sich an den heißen Getränken auf. Rund um den Güggelbrunnen nutzten die zahlreichen Gäste die Gelegenheit, sich auf die Adventszeit einzustimmen. Da gab es Weihnachtsdekorationen oder Selbstgebasteltes zu kaufen und auch ans leibliche Wohl war gedacht. Liebevoll geschmückte Buden ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Schon kurz nach der Eröffnung herrschte emsiges Treiben auf dem Platz und man hatte den Eindruck, alle Tumringer würden hier zusammenkommen. Der Gesangverein Tumringen, die Güggel Clique und die Feuerwehr-Abteilung Tumringen veranstalteten den Weihnachtsmarkt gemeinsam und sorgten neben der Grundschule Tumringen auch für das leibliche Wohl der Besucher. Eine Bläsergruppe war mit weihnachtlichen Weisen für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung verantwortlich. (mh) Foto: Manfred Herbertz