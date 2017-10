Lörrach Tumringen tiefenentspannt

Einfach mal andere Wege im Marketing gehen. Das war die Idee von Petra Schweigert von „Schlafen24“, dem hauseigenen Fabrikverkauf der Oberbadischen Bettfedernfabrik in Tumringen.

Lörrach (geb). Als sie im Netz auf die „Schlafkonzerte“ stieß, sagte sie sich: Das will ich machen. Das Konzertformat im Liegen sorgt dafür, dass man im Alltag den Akku wieder laden kann. Dieses Angebot, das offenbar einem Bedürfnis entgegenkommt, stößt auch in Lörrach auf Interesse. So kommt es, dass in einer großen Halle an die 80 Personen auf Matratzen liegen, in bequemer Kleidung und in Wolldecken eingehüllt eine Stunde lang Konzertklänge genießen. In einer Ecke sorgt die Band mit wunderbar warmem Gesang, E-Gitarre und Schlagwerk dafür, dass man zur Ruhe findet. Gemessen in „bpm-beats per Minute“ passt mit dieser Musik der Körper den Herzschlag und Atemfrequenz der Lied-Geschwindigkeit an.

Silvia Grimm war neugierig und wollte erfahren, wie so ein Konzert abläuft. Sie fühlt sich nach einer langen und beschäftigten Woche an diesem Freitagabend sehr entspannt. Auch Jürgen Exner, Pastor der Baptistengemeinde in Lörrach hat sich die Entspannung nach einer vollen Woche gerne gegönnt. Er lobt das Engagement der Unternehmerin. Natürlich rechnet sich so etwas nicht – schließlich müssen Musiker und Sektumtrunk bezahlt werden. Aber: Die Gäste werden diesen Abend in guter Erinnerung behalten – eine win-win-win Situation also. Für die Kunden, die Musiker und die Firma. www.obb.de