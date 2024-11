Lörrach: Turnerisch durch die Jahrzehnte

„Wir wollten mehr als nur eine Nikolausfeier und haben uns zur Organisation der heutigen Veranstaltung entschlossen“, sagte Tatjana Leonhardt, im seit 2021 so bestehenden dreiköpfigen Vorstandsteam für die Sparte Verwaltung zuständig. Zusammen mit ihr führen Christine Didio, verantwortlich für den sportlichen Teil des Vereins, und Sonja Schöpflin (Veranstaltungen) den Tumringer Traditionsverein. Renate Gempp als Schriftführerin und Heinz Zimmermann als Kassier ergänzen die Führungsspitze des Vereins, der am 25. Mai 1898 von Männern als reine Männerriege gegründet worden war. Seither hat sich einiges verändert. Zimmermann in der Vorstandschaft sowie zwei Trainer im mehr als 20-köpfigen ehrenamtlich tätigen Übungsleiter-Team erfüllen so knapp die Männerquote.

Stark beim Nachwuchs

Über einen Mangel an Nachwuchs kann man sich beim TVR nicht beklagen: deutlich über 500 Mitglieder, davon zwei Drittel Kinder und Schüler, Tendenz wachsend, dies in der 3300 Einwohner zählenden Ortschaft bei Lörrach zwischen dem Fluss Wiese und der Burgruine Rötteler Schloss.