Lörrach Turnhalle der Hellbergschule gesperrt

Die Stadt

Wie die Fachbereichsleiterin „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, Annette Buchauer, im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, werde der Zustand der Dachfläche gegenwärtig geprüft – insbesondere mit Blick auf statische Aspekte. Hiervon hänge ab, ob die Halle wieder freigegeben werde, oder ob Reparaturmaßnahmen aufgegleist werden müssen. Buchauer rechnet mit ersten Einschätzungen gegen Ende der Woche.

Die Schulleiterin

Schulleiterin Petra Sauer empfindet die Lage allmählich als „demoralisierend“. Die baulichen Rahmenbedingungen der Schule seien durch das Regeneereignis abermals deutlich zu Tage getreten, denn: Nicht nur die Sporthalle wurde in Mitleidenschaft gezogen – an zahlreichen Stellen des Gebäudes sei Wasser durch geschlossene Fenster gedrückt worden, selbst in den neuen naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten. In der Grundschule sei zudem Wasser in den Keller gelaufen. Der Vorfall habe die Situation nochmals verschärft, sagte Sauer.

Was die Rektorin auch frustriert: Der Hellbergschule wird immer wieder eine sehr gute pädagogische Arbeit bescheinigt. Gleichzeitig, so Sauer, würden Eltern in ihre Entscheidung für oder gegen eine Schule stets auch die Qualität der baulichen Gegebenheiten einfließen lassen.

Unter diesen Voraussetzungen könnten sich Eltern im Zweifel letztlich eher für eine andere Schule entscheiden, die bessere Bedingungen biete – unabhängig vom hohen Engagement des Lehrerkollegiums an der Brombacher Schule.

Und: Erste Signale der Verwaltung deuteten darauf hin, dass bei einem größeren Schadensfall nicht mit einer zeitnahen Instandsetzung des Dachs zu rechnen sei, so Sauer.

Die Sportvereine

Derweil hat der kommissarische Sportkoordinator der Stadt Lörrach, Jochen Cerff, bereits Kontakt zu Sportvereinen aufgenommen, die diese Halle nutzen: Betroffen sind insbesondere der Budo Club sowie die Tischtennis- und Turnabteilung des TV Brombach. Vorübergehende Wechseloptionen in andere Hallen sollen gemeinsam mit Vertretern der „Interessengemeinschaft Lörracher Turn- und Sportvereine“ abgestimmt werden.

Einfach wird das nicht. Ohnehin stehen den Vereinen derzeit weder die Fridolin-Turnhalle, noch die Sporthalle der Eichendorffschule zur Verfügung. Cerff setzt nun auf die Solidarität der Lörracher Sportvereine, um auch diesen Engpass gemeinsam zu überbrücken.

Immerhin: In der Sommersaison werden die Hallen nicht ganz so stark beansprucht. In der ein oder anderen Sportart kann manch eine Trainingseinheit gegebenenfalls auch im Freien stattfinden.

Und doch gilt: Die Hallen-Situation bleibt bis auf Weiteres angespannt. Und der nächste Herbst kommt bestimmt.