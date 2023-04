Lörrach TuS Stetten: Turner „überrannt“

Wettkampfbereich

Hier machten sich die Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren deutlich bemerkbar. Stichwort: Trainingsrückstand. „Die Mädels holen gerade wieder auf“, meinte Kothe-Bähr, um dann auch wieder bei Wettkämpfen an die Geräte zu gehen. Immerhin sei im Mai eine kleine TuS-Abordnung beim Landesturnfest in Lahr mit von der Partie gewesen.

Um an Wettkämpfen teilzunehmen, benötigt jeder Verein ausgebildete Kampfrichter. Sonst werden Strafgebühren fällig. Die TuS-Turner freuen sich deshalb ganz besonders, dass Anita Altstädt und Raffaella Gallace kürzlich ihre Prüfung bestanden haben. Für beide gab es Präsente.

Nikolausfeier

Der Höhepunkt im Jahr der TuS-Turnabteilung ist die traditionelle Nikolausfeier. Sie fand wieder im ganz großen Rahmen statt. Es gab weniger Vorführungen, dafür aber für die mehr als 250 teilnehmenden Kinder ein abwechslungsreiches Mitmachangebot. Um die 50 Personen waren bei der Nikolausfeier im Einsatz.

Altpapiersammlungen

Altpapier ist die wichtigste Einnahmequelle der Turner. Es ist wie bei allen Aktionen eines Vereins: Sie ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die ihre Freizeit opfern, um mitzuhelfen. „Die Altpapiersammlungen haben sich eingespielt. Doch freuen wir uns immer über weitere helfende Hände“, ließ Kothe-Bähr wissen.

Kassenbericht

Von einem kleinen Überschuss berichtete Kassiererin Doris Altstädt. Dieser resultierte auch aus den aufgrund des Coronavirus weniger ausbezahlten Übungsleitervergütungen, da in dieser Zeit weniger Turnstunden abgehalten wurden, legte die Kassiererin dar.

Helferfest

Die Helfer liegen der Turnabteilung am Herzen. Unter anderem hat sie ein Helferfest ins Leben gerufen, das seine Premiere im Juni hatte. „Es war ein schöner Abend bei wunderbarem Sommerwetter. Dieses Jahr gibt es eine Neuauflage. Ohne unsere Helfer wären wir aufgeschmissen“, erklärte Kothe-Bähr und bedankte sich stellvertretend bei ihren Kollegen der Abteilungsleitung, allen voran bei ihrem Stellvertreter Maik Strey und Wolfgang Altstädt, die etwa die Altpapiersammlungen organisiert hatten

Wahlen

Ehe die Wahlen auf der Tagesordnung standen, verabschiedete Kothe-Bähr mit Janine Pietsch ein langjähriges Mitglied des Abteilungsvorstands und Übungsleiterin im Kinderturnbereich. Die Abteilungsleiterin dankte für ihren Einsatz und überreichte Peitsch einen Blumenstrauß sowie einen Einkaufsgutschein.

Jeweils einstimmig wurden dann der stellvertretende Abteilungsleiter Maik Strey, Kassiererin Doris Altstädt, Fachbereichsleiterin Allgemeinturnen Barbara Noske-Kothe, Fachbereichsleiter Leistungsturnen Wolfgang Altstädt, Mirko Bähr als Fachbereichsleiter Presse und Öffentlichkeit sowie Jugendvertreterin Patricia Stromsky für zwei Jahre wiedergewählt. Auch die Beisitzer Georg Ratschkowski und Dennis Kischnick bleiben im Amt und werden künftig von Werner Kneier unterstützt, der neu in die Abteilungsleitung gewählt wurde. Kothe-Bähr gratulierte allen Mitstreitern und freute sich auf die weitere gute Teamarbeit.

Jahresprogramm

Kothe-Bähr blickte voraus. Sie erinnerte an die Altpapiersammlungen immer am ersten Samstag eines Monats und an das Landeskinderturnfest im Juli in Offenburg, das wohl von einer TuS-Delegation besucht wird.