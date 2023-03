Lörrach TV Lörrach ist gut aufgestellt

Positive Bilanz

Vorsitzender Sven Wohlschlegel zog eine positive Bilanz bei der Hauptversammlung am Freitagabend in den Räumen des Kinderlands. Vor allem die nach wie vor vielfältigen Kursangebote sowie die übers Jahr verteilten Aktivitäten sprechen für ein aktives Vereinsleben, so sein Fazit.

Finanzen

Da auch noch die Kasse im vergangenen Jahr stimmte – Kassiererin Chesine Wilde verkündete unterm Strich ein Plus von 6000 Euro – war die Stimmung gut. „Wir sind sehr gut aufgestellt und haben nun die Möglichkeit, dieses Geld im Sinne der Mitglieder zu investieren“, freute sich die Kassiererin. Geplant sind verschiedene Anschaffungen, über die der Vorstand in Kürze abstimmen wird, unter anderem wird über neue Turnbekleidung nachgedacht und über die Anschaffung eines neuen Pavillon für die verschiedenen Anlässe.