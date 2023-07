Lörrach TV: „Tiefschlag gegen das Ehrenamt“

Am Wochenende beginnt der TV sein Training bereits um 9 Uhr. „Kinder- und Jugendmannschaften des TV Brombach oder unserer Spielgemeinschaft HSG Dreiland bevölkern die Halle. Eltern unserer Teams und auch der gegnerischen Mannschaften aus dem gesamten Bezirk Freiburg-Oberrhein reisen dabei auch mit dem Auto an. Auch sie müssen dann in ihren Geldbeutel greifen, wenn sie ihre Schützlinge anfeuern möchten. Oder sie fahren ein paar Meter weiter in die umliegenden Straßen und stellen dort zur Freude der Anwohner ihr Fahrzeug ab“, heißt es in der Stellungnahme.

„Nicht nachvollziehbar“

Auch auf das Thema „Gerechtigkeit“ geht das Gremium ein. „Auf keinem Parkplatz einer Lörracher Sport- beziehungsweise Mehrzweckhalle müssen Besucher Gebühren entrichten. Nun sollen wir dafür bestraft werden, dass wir in Brombach unserem Hobby nachgehen? Das ist für uns nicht nachvollziehbar“, heißt es.

Die Intention einer solchen Maßnahme sei „nicht recht einleuchtend“. Warum sollten Mitbürger ihr Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz stehen lassen, wenn sie dafür noch tiefer in die Taschen greifen müssen, wird gefragt.

„Aber wir sorgen ja nur dafür, dass kleine und große Menschen mit Begeisterung ihrer Leidenschaft nachgehen. Wir sind ja nur ehrenamtliche „Vereinsmeier“ ohne politisches Mandat, die ihre Freizeit opfern, um Kindern und Jugendlichen Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Wir bringen ihnen nur den Team- und Gemeinschaftsgedanken näher und geben ihnen weiteres wichtiges Rüstzeug mit auf ihren weiteren Lebensweg“, moniert das Gremium in seiner Stellungnahme. All das sei wohl einfach nichts wert. All das zähle nicht, wenn es um den schnöden Mammon geht. All das sei vergessen, wenn es darum geht, seine Vorstellungen mit aller Macht durchzusetzen. „All das macht uns traurig und wütend zugleich. All das macht uns nachdenklich“, heißt es.

Noch habe das Gremium aber die Hoffnung nicht aufgegeben und setze auf die Einsicht der Fraktionen, die das vorgeschlagene Bewirtschaftungskonzept bislang ablehnen. „Wir appellieren an alle Bürgervertreter, das Ehrenamt mit Taten und nicht nur mit Worten zu unterstützen, und das in erster Linie zum Wohle unserer vielen, vielen Kinder und Jugendlichen, die hier eine sportliche Heimat gefunden haben.“ Unterzeichnet ist die Stellungnahme von Brigitte Ludin und Nils Haunschild für das 13-köpfige Vereinsgremium des TV Brombach.