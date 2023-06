Lörrach TV Tumringen seit 125 Jahren

Ausblick

Die große Geburtstagsfeier „rund um die Halle“ am ersten Juli-Samstag biete viele Mitmachangebote, teilte Organisatorin Sonja Schöpflin vom Vorstandstrio mit. Eingeladen seien nicht nur die Mitglieder, sondern alle Tumringer Bürger und Vereine.

Das Festprogramm

Los geht`s um 15 Uhr. Für den Mitmach-Parcours gibt es Laufkarten mit dem Ziel, 125 Punkte zu holen. Die Zettel landen in einer Lostrommel, und mit Glück ergattert man einen Preis. Kleine Gäste dürfen sich per Fotobox in einem Gästebuch verewigen. Um 18 Uhr beginnt der Festakt mit offiziellen Gästen und einem Showprogramm. Zugesagt hat eine externe Tanzgruppe, und auch die eigenen Zöglinge steuern Vorführungen bei. Ab 19 Uhr spielt die Band „Sound Drops“ aus Binzen. Schöpflin betonte, die Stadt zeige sich kulant, bis 22 Uhr dürfe die Band Musik machen. Abschließend sagte sie, die Planung sehe ein Schönwetterprogramm vor. Bei Regen müsse man alles in die Halle verlegen. Was noch fehle, seien viele Helfer, etwa für Auf- und Abbau, speziell letzterer bereite noch Sorge.