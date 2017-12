Lörrach Über die Freiheit

Das Konzert, mit dem der Kinder-und Jugendchor Lörrach am Mittwochabend die Aula TonArt auf dem Rosenfels-Campus bis auf den letzten Platz gefüllt hat, ist buchstäblich aus der (Advents-)Zeit gefallen.

Von Markus Greiß

Lörrach. Denn die jugendlichen Sänger um Chorleiterin Abélia Nordmann haben kurz vor den Festtagen nicht etwa Weihnachtslieder zum Besten gegeben, sondern das Thema „frei sein“ musikalisch mit Liedern aus Europa, Afrika und Amerika beleuchtet. Frei sein wie ein Vogel, wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht?

Gleich nach dem Einzug in die Aula nehmen die Glühwürmchen und Feuerfunken, die jüngsten Chormitglieder, mit dem Mundart-Lied „En Üle sitzt im Wald elei“ dieses Bild auf, das während des Abends mehrfach aufgegriffen wird. So auch im französischen Lied „Caresse sur l’Océan“ des von den älteren Chormitgliedern gebildeten Ensembles Serena: „Breite deine Flügel aus, erhebe dich im grauen Licht des anbrechenden Tages und finde deinen Weg zum Regenbogen“, lautet die Botschaft dieses wunderschönen Songs von Bruno Coulais. Und wer keine Flügel hat, steigt eben zu Fuß auf, um über seine Freiheit zu jubeln. Da verwandelt sich das TonArt flugs in ein schweizerisches Alpental. Unten singen die Glühwürmchen, Feuerfunken und etwas älteren Mondstimmen begeistert den „Jodelkanon“, und von der Empore antworten die Serenas mit ihrem erhebenden „Alpenhalleluja“.

Und natürlich darf auch die Liebe als Glücks- und Freiheitsstifter nicht fehlen. Sie wird vom Chor im Hit „City of Stars“ besungen. „Was bedeutet Dir Freiheit?“, fragt Nordmann mitten im Konzert ihre jugendlichen Sänger. „Frei sein heißt, glauben zu dürfen, was man will“, „Freiheit heißt kein Krieg“ und „Freiheit finde ich in der Natur“ sind nur einige der sehr persönlichen Gedanken, die vor allem die kleineren Chormitglieder ihrem Publikum anvertrauen.

Manche der Lieder, die die Kinder und Jugendlichen auch teilweise selbst am Klavier, der Geige und dem Kontrabass begleiten, handeln vom genauen Gegenteil der Freiheit. So etwa „Fimmene Fimmene“, das von der Ausbeutung und Misshandlung von Landfrauen auf süditalienischen Tabak- und Olivenfeldern erzählt. John Lennons Hymne „Imagine“, die der Chor ein wenig zu zögerlich vorträgt, lädt als Kontrapunkt dazu zum Träumen ein von einer gewaltfreien Welt. Zum traditionellen irischen Lied „The Parting Glass“ erhebt ein Grüppchen von Sängerinnen schließlich das Glas und verabschiedet das Publikum stimmungsvoll in den Winterabend: „Good night and joy be with you all!“